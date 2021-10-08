Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.677
|2,68
|BIST ANKARA
|2.110
|0,10
|BIST ANTALYA
|2.436
|6,15
|BIST BALIKESİR
|1.874
|-1,05
|BIST BURSA
|3.762
|1,60
|BIST DENIZLI
|1.881
|-0,75
|BIST ISTANBUL
|1.537
|-0,06
|BIST IZMIR
|3.274
|-0,20
|BIST KAYSERI
|9.906
|-0,14
|BIST KOCAELI
|3.886
|-0,08
|BIST KONYA
|2.206
|-0,14
|BIST TEKIRDAĞ
|9.411
|0,53
|BIST AYDIN
|1.063
|-0,73
|BIST MANISA
|1.283
|-1,03
Kaynak: AA
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