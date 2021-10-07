Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 29,61 liradan işlem gördü.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|29,00
|48,00
|29,61
|HTS
|Peynir yağlı
|Kg
|19,00
|24,00
|19,65
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,70
|40,00
|39,72
|HTS
|Yumurta koli
|Kg
|18,50
|23,00
|21,21
|HTS
|Patates
|Kg
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,00
|2,00
|2,00
|HTS
Kaynak: AA
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