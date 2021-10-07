Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 29,61 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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