Fındık üreticide 24, rafta 80 lira

Serbest piyasada fındık fiyatları tüketiciden 24 lira civarında alınırken, mamul olarak raflarda yer alan çerezlik fındık fiyatı ise 81 liradan satılıyor.

Tüketiciler fındık fiyatlarının pahalılığından yakınırken, Giresunlu üreticiler fiyatların maliyetlerini kurtarmadığını, perakende fındık satıcıları ise fındığın kırılması ve yaşanan zayiatlar nedeniyle raflara gelen kadar fiyatların arttığını dile getirdi.

Giresun'da kabuklu fındık fiyatının 24 lira seviyelerinde olduğunu ifade eden fındık tüccarı Ahmet Ergün, "Sezona 26 lira seviyelerinde başlayan fındık fiyatı, şu aralar 24 lira seviyelerine geriledi. Bir ara pazara yoğun fındık indiği dönemde 23 lira seviyelerine kadar düşmüştü. Tekrar bir yükseliş ivmesi yakaladı diyebiliriz. Bunun nedeni ise bilindiği gibi gurbetçilerin ve acil ihtiyacı olanların biranda pazara fındık indirmesinden dolayı fiyatlar düşüşe geçmişti . TMO'nun alımlara başlaması, üreticinin TMO'ya yönelmesiyle de fiyatlar tekrar yükselişe geçti. Üreticinin biraz daha fındığı elinde tutması halinde fiyatlar biraz daha yukarılara çıkabilir diye ön görüyoruz" dedi.

Fındığı kırdığında fiyatı 50 liraya çıkıyor

Üreticiden pazara getirilen kabuklu fındık serbest piyasada 24 liradan işlem görürken, raflardaki fındığın ise 81 liradan satılmasının nedenlerini anlatan Perakende fındık satıcısı Ayhan Akten ise, "Markette neden pahalı?" sorusunun çokça sorulduğunu ifade ederek "24 liradan köylüden alınan bir kilo fındığın neden 81 lira olduğu soruluyor. Bu tamamen işletme giderleriyle alakalı bir durum. Köylüden kabuklu fındığı 24,25 liraya aldığınız zaman fındığın kabuğunun kırıldığı zaman yüzde 50 randımanda 1 kilo fındıktan 500 gram natürel fındık çıkar. Dolayısıyla 1 kilo natürel fındık için 2 kilo kabuklu fındık gerekir. Bu durumda kabuklu fındık fiyatı 24.5 lira ise, natürel fındık fiyatı 50 TL'ye çıkmış oluyor. Fındık natürel hale geldikten sona işlem görmeye başlar. Kırıkları, çürükleri içinden seçilir. Yine kavururken de neminden dolayı gramı bir miktar düşer. Buradaki zayiat, kavurma ve işletme giderleri tahmini yüzde 30 civarındadır. Bu da şu anlama gelir ki 50 liralık natürel fındığın a fırından çıkmış hali ortalama 60-65 lira civarına gelir. Bunun üzerine ambalaj, etiket giderlerini de ilave etmek zorundasınız. Ayrıca bunun üzerine parkende satış safhasında yüzde 8 KDV koymak zorundasınız ve zaten yüzde 2'de kredi kartıyla gelen bir komisyon var ve dolaysıyla bu da yüzde 10 yapıyor. 65 lira olan fındık fiyatı bu yüzde 10'u da eklediğimizde 70 liranın üzerine çıkıyor. Bizdeki fındık fiyatı da şuanda 80 lira. Yani 8 lira, 9 lira karına fındık satıyoruz. Bütün işletme giderlerini, işçi giderlerini de göz önünde bulundurarak yüzde 20 karı bulunmuyor desek yeri var. Bu konuda çözüm nedir derseniz ? Fındık üretici tarafından iyi beslenir, kaliteli olarak ortaya çıkartılırsa, zayiat düşerse bizim perakende safhada sattığımız fındık da düşük olacaktır" diye konuştu. - GİRESUN