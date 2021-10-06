Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday (Güneydoğu)
|Kg
|3,08
|3,34
|Sert buğday (İç Anadolu)
|Kg
|2,97
|3,14
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,60
|2,86
|Çakır arpa
|Kg
|2,54
|2,56
|Beyaz arpa
|Kg
|2,50
|2,51
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,20
|9,40
|Mısır
|Kg
|2,74
|2,75
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Gaziantep Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi