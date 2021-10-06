Hasat sonrası fındık bahçelerinde bakım faaliyetleri yapılması gerekiyor

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta kaliteli ve verimli ürün elde edilebilmesi için hasat sonrası bahçelerde bakım, budama ve zararlılara karşı mutlaka ilaçlama yapılması uyarısında bulundu.

Hasat sonrası fındık bahçelerinin bakımsız bırakılmaması gerektiğini belirten Karan, Ekim ayının budama ve fındık filiz güvesi ile mücadele ayı olduğunu hatırlattı.

Karan, fındık bahçelerinde yapılması gereken kültürel bakımın önemine vurgu yaparak "Bir önceki ay mayıs böceği mücadelesi yapılmamışsa bu ayın ortalarına kadar toprak ilaçlaması yapılabilir. Budama ve kök sürgünleri temizliği yapılabilir. Analiz için toprak örnekleri alınabilir. Külleme hastalığının görüldüğü yerlerde yere dökülen yapraklar toplanarak bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Bahçeye verilecek gübreler; toprak ve yaprak analiz sonucuna göre hangi çeşit ve ne miktarda verileceği bilinerek uygulanmalıdır. Tüm ilaçlamalar; zararlı tespit edilip belirli bir yoğunluğa ulaştıktan sonra yapılmalıdır" dedi.

Tarım danışmanları tarafından üreticilerin fındık filiz güvesine karşı bilgilendirdiğini aktaran Karan, "Kışı fındık gözlerinin dip kısmında, püslerde ya da fındık kozalak akarının oluşturduğu kozalaklar içerisinde geçiren larvalar, Mart ayından sonra fındık sürgün ve yapraklarına zarar vermeye başlıyor. Fındık filiz güvesine karşı mutlaka ilaçlı mücadele yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Karan ilaçlamayla ilgili şunları dile getirdi:

"Fındık filiz güvesinin çok sayıda doğal düşmanı vardır ve bunlar popülasyon üzerinde yüzde 15 civarında etkilidir. Kimyasal mücadeleye gerek olup olmadığı bahçede yapılacak bir ön sayımla belirlenmelidir. Bahçe büyüklüğüne göre 1 ila 10 dönüm için 10 Ocak, 11 ila 30 dönüm için 20 Ocak, 30'dan büyük bahçeler için 30 Ocak şeklinde yapılacak işaretlemelerden sonra, ocağın alt, orta ve üst kısımlarından 10'ar tane, toplamda 30 yaprak alınıp zarar belirtisi olanlar sayılır. Zarar görmüş yaprak oranı yüzde 15 olduğunda ilaçlamaya karar verilir. İlaçlama hasat sonu ile yaprak dökümü başlangıcına kadar olan süre içinde yapılmalıdır." - GİRESUN