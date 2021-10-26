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İBB, dijital cüzdan hizmetini sunmaya hazırlanıyor! - Son Dakika

İBB, dijital cüzdan hizmetini sunmaya hazırlanıyor!

26.10.2021 16:22
İBB, dijital cüzdan hizmetini sunmaya hazırlanıyor!

İBB, dünyanın son teknolojik altyapılarından olan BlokZincir uygulamasını İstanbul'da hayata geçiriyor. İstanbulluların İBB'den aldıkları tüm hizmet verileri, güvenli bir şekilde kaybolmadan saklanabilecek.

İBB, dünyanın son teknolojik altyapılarından olan BlokZincir uygulamasını İstanbul'da hayata geçiriyor. İstanbulluların İBB'den aldıkları tüm hizmet verileri, güvenli bir şekilde kaybolmadan saklanabilecek. Vatandaşlar ise bu verilerin saklı olduğu dijital bir cüzdana sahip olacak. Türkiye'de kamudaki ilk uygulama olacak BlokZincir Projesi, dünyanın en önemli teknoloji otoritelerinden olan International Data Corporation'dan (IDC ) birincilik ödülü aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2050 vizyonunda önemli bir yere sahip olan 'akıllı şehir' uygulamalarında önemli bir adım daha attı. İBB, dünyanın son gelişmiş teknolojilerinden olan BlokZincir (Smartus)Projesini İstanbul'da hayata geçirmek hazırlığında. BlokZincir projesiyle vatandaşların belediyeden aldığı hizmetlere dair tüm verileri güvenli bir şekilde saklayacak.

VATANDAŞLARA DİJİTAL CÜZDAN

Proje kapsamında, İstanbullulara dijital cüzdan hizmeti sunulacak. Böylece, vatandaşlar hizmet aldıkları birimlerdeki tüm verilere kolaylıkla ulaşabilecekler. BlokZincir Projesi sayesinde, özellikle evrak ve belge temini konusunda vatandaşlara büyük kolaylık sağlanacak.

Proje ilk etapta İSKİ, İGDAŞ ve İSMEK'te hayata geçirilecek. Vatandaşlar, İSMEK'lerdeki kurs sertifikalarını dijital cüzdanlarında saklayarak belgelerini güvenle koruyabilecekler. Aynı zamanda doğalgaz ve su aboneliklerini de bu teknoloji üzerinden gerçekleştirme imkanına sahip olacaklar.

İBB'nin bu çevrimiçi hizmetleri, KVKK'ya (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) uygun olarak vatandaşlara sunulacak. BlokZincir sayesinde aynı belgeler tekrar tekrar verilmek zorunda kalınmayacak, hem süreçten, hem basılı belgelerden hem de zamandan tasarruf sağlanmış olacak.

İBB'YE BÜYÜK TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ

BlokZincir (Smartus) projesi, bilişim sektörünün en önemli organizasyonlarından International Data Corporation'ın (IDC) düzenlediği IDC Türkiye Dijital Dönüşüm 2021 ödüllerinde birincilik elde etti.

IDC, dünya genelinde 57 yıllık deneyimi ve 110'dan fazla ülkedeteknoloji alanındaki çalışmalarıyla bilinen, bilgi teknolojileri sektörünün en önemli organizasyonlarından biri.İBB, BlokZincir (Smartus) uygulamasıyla, Future of Work -İşin Geleceği kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birincilik ödülünü aldı.

İBB, dijital cüzdan hizmetini sunmaya hazırlanıyor!

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi İBB, dijital cüzdan hizmetini sunmaya hazırlanıyor! - Son Dakika Ekonomi


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