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Kaymakam Özay, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Kaymakam Özay, yol yapım çalışmalarını inceledi

12.10.2021 12:14
Kaymakam Özay, yol yapım çalışmalarını inceledi

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sefaköy-Halifeler köyleri arasında yapılmakta olan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sefaköy-Halifeler köyleri arasında yapılmakta olan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Özay, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan ve İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Kılıç ile birlikte Sefaköy ve Halifeler köyleri arasındaki 4,5 kilometrelik yolda İl Özel İdaresi kaynaklarıyla yapılmakta olan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaymakam Özay, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Özay, yol yapım çalışmalarını inceledi

Süleyman Erdoğan, AK Parti, Hisarcık, Ali Var, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaymakam Özay, yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika Ekonomi


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