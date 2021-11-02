Korkuteli'nde Doğalgaz evlerde ulaştı

Korkuteli'nde evler doğalgaza kavuştu. Abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşlar doğalgaz ile ısınmaya başladı. Kiremitli mahallesinde Emekli Sağlık Memuru Mustafa Aksoy ilk doğalgaz ateşini yakan kişi oldu. Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Ak Parti İlçe başkanı Kemal sancaktar evinde doğalgazı yakan aileyi ziyaret ederek hayırlı olsun" dediler.

20 gün önce tüm işlemlerini tamamlayıp evinde Doğalgazı verilen evi ziyaret Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, "İlçede yıllardır beklenen o gün bugün. Yerel seçimlerden önce vaat ettiğimiz Doğalgaz'ın ilçemizle kavuşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Cumhur ittifakı ile birlikte 2023'te gelmesi planlanan doğalgazı bugün evlerde yanmaya başladı. Mustafa Aksoy amcamızda ilçede ilk doğalgazı yakan kişi. Bugün bir ilk ki gerçekleştiriyoruz. İlçemizde abone işlemlerini halleden vatandaşlarımızın doğalgazını veriyoruz. İlk kez bir evde doğalgaz yanmaya başlıyor. İlçemizde doğalgaz hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurusunu ilçemizde ki abonelik merkezinden gerçekleştirerek yapabilir. İlçemize tekrar hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Korkuteli'nde doğalgazın kullanımına başlayan Sağlık memuru emeklisi Mustafa Aksoy ise, "Doğalgaz'ın ilçemize gelmesinde büyük uğraş veren Belediye Başkanımız Ömer İşlek ve Ak Parti İlçe başkanı Kemal Sancaktar ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyorum. Biz kendimiz Karamanlıyız ama 40 yıldır Korkuteli'nde yaşıyoruz. Burası bizim doyduğumuz yer. Oğlum Mustafa Aksoy tüm işlemleri bitirdi ve Doğalgaz'ı evimizde kullanmaya başladık. Çok teşekkür ederim" dedi. - ANTALYA