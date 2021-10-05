Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artışla 1.394,54 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,17 puan değer kazandı.

Dün 1.394,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,75 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 1.396,11 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.390,46, en yüksek ise 1.396,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,72, sanayi endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 37'si yükseldi, 59'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Şişecam, Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.756,9 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3620 ve dolar/yen paritesi 111,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,8570 liradan, avro 10,2750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 1.756,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 artışla 81,5 dolardan işlem görüyor.