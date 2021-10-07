Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,47 artışla 1.391,88 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,19 puan değer kazandı.

Dün 1.371,69 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,36 puan ve yüzde 0,97 değer kazanarak 1.385,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.385,05, en yüksek ise 1.392,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 1,06, teknoloji endeksi yüzde 2,33, sanayi endeksi yüzde 1,75 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 91'i yükseldi, 8'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.750,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3590 ve dolar/yen paritesi 111,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 8,8830 liradan, avro 10,2670 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.760,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 80,1 dolardan işlem görüyor.