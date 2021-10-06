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Piyasalarda gün sonu - Son Dakika

Piyasalarda gün sonu

06.10.2021 18:33
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,96 puan azalarak 1.371,69 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,96 puan azalarak 1.371,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,92 puan ve yüzde 0,07 kayıpla 1.390,72 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.371,54, en yüksek 1.392,40 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,43 azalışla 1.371,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 1,14 ve teknoloji endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,44 puan ve yüzde 21,41 düşüşle 1.467,33 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 87'si geriledi. Petkim, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.758,5 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.758,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,85 kazançla 501 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,9003 lira, satışta 8,9360 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,8382 lira, satışta 8,8736 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3560, dolar/yen paritesi de 111,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2 azalarak 80,9 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda gün sonu - Son Dakika Ekonomi


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