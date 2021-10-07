Üye Girişi
QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. dönem girişimleri mezun oldu - Son Dakika

QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. dönem girişimleri mezun oldu

07.10.2021 11:10
QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. dönem girişimleri mezun oldu

QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. dönemi, çevrim içi düzenlenen "Demo Day" etkinliği ile son buldu.

QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. dönemi, çevrim içi düzenlenen "Demo Day" etkinliği ile son buldu.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, programa katılan 8 girişimin yatırımcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla buluştuğu Demo Day'de dikkat çekici iş birlikleri ve büyüme oranları paylaşıldı.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın 3. dönemine katılan 8 girişim, QNB Finansbank ile 9 iş birliğine imza atarken, devam eden PoC (Kavram Kanıtlama Çalışması) adedi ise 5 olarak açıklandı.

Demo Day'de girişimlerin ciroda ve müşteri sayısındaki büyüme oranları, ürün lansmanları, tamamlanan yatırımlar ve yurt dışına açılma konuları dikkati çekti.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın öne çıkan faydalarından biri olan mentorlarla girişimler arasında program boyunca 100'e yakın görüşme gerçekleşirken girişimler, programdaki iş ortaklarından toplamda 18 satın alma yaparak 700 bin TL'nin üzerinde bir indirime hak kazandı.

QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. Dönem Online Demo Day'i QNBEYOND YouTube kanalından istenildiği zaman izlenebilecek.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın 3. dönem mezunu olan 8 girişimin program boyunca gösterdikleri gelişimler şöyle:

"Ango AI: Yazılım platformu ve nitelikli iş gücü ile global yapay zeka takımlarına ekspres veri etiketleme servisi sunan Ango AI, program boyunca tohum yatırım turunu kapatmayı başardı. Aylık 750 bin veri etiketleme kapasitesine ulaşan Ango AI, müşterileri arasına QNB Finansbank, Hepsiburada.com ve Anadolu Sigorta gibi önemli kurumsal şirketleri ekledi ve yurt dışı müşteri görüşmelerini başlattı.

Assistbox: Müşterilere uzaktan hizmet verilebilmesi için geliştirilmiş bir online iletişim platformu olan Assistbox, program içinde 25 milyon görüntülü görüşme barajını aştı. 2021 yılında şimdiden ciro olarak 4,5 kat büyümeye başaran Assistbox, bu süreçte QNB Finansinvest ve Turkcell gibi kurumsal firmaları müşteri portföyüne eklemeyi başardı.

Hedgeblue: Hazineleri risk yönetimi konusunda destekleyen ve riskten korunma muhasebesi yazılımı ile raporlama ihtiyaçlarını karşılayan Hedgeblue, program içerisinde 14 müşteriye ulaşarak 20 milyon dolar toplam bilanço büyüklüğü barajını aştı. Bu süreçte QNB Finansbank ile de çalışmaya başlayan Hedgeblue, bugün itibarıyla yedi farklı sektörden 14 müşteriye sahip olduğu platform üzerinden hizmet veriyor.

Infoset: Şirketlerin tüm destek ve satış kanallarını tek bir yerden yönetmelerini sağlayan Infoset, program içerisinde ciroda 5 katın üzerinden büyüdü. Yurt dışı gelirlerini de arttıran ve 10'dan fazla ülkede hizmet vermeye başlayan Infoset, bugüne kadar 10 milyon sesli çağrının ve 4 milyon yazılı sohbetin gerçekleşmesine aracılık etti.

Magnetiq: Hazır reklam şablonları ile tüm dijital reklamların yönetimini tek bir arayüzden gerçekleştiren Magnetiq, program içerisinde beta yayına başladı ve haftalık yüzde 40 oranında büyümeyi başardı. 350'den fazla KOBİ müşterisine ulaşan Magnetiq, ekim ayı içerisinde Enpara.com ile olan iş birliğine de başlayacak.

ParkPalet: Şirketlerin depolama hizmeti ve e-ticaret lojistiği ihtiyaçlarını tek platformdan çözmelerini sağlayan ParkPalet, 480 bin paletlik depo alanına ulaşırken program içerisinde 18 e-ticaret şirketinin operasyonlarını uçtan uca yönetmeye başladı. Trendyol ile çözüm ortaklığı sürecini başlatan ParkPalet ayrıca, QNB Finansbank Dijital Köprü ve Adım Adım İhracat platformlarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Playbook: Mavi yakalı ve gig-ekonomisi çalışanları için mobil bir eğitim ve iletişim aracı olan Playbook, program içerisinde 4 ülkeden 20 bin kullanıcıya ulaşmayı başardı. Aralarında Cleanzy ve QNB Finansbank'ın da yer aldığı şirketlerin tercih ettiği Playbook, bu ilk yurt dışı satışını da İngiltere merkezli Gophr'a yaptı.

Spiky.ai: Eğitim ve online görüşmeler için takım ve çalışan seviyesinde etkileşimi artırmayı amaçlayan yapay zeka tabanlı ileri analitik platformu Spiky.ai, program içerisinde 100 bin kullanıcıya ulaşmayı başardı. Hedef kitlesine eğitim kurumlarının yanında kurumsal şirketleri de ekleyen ve QNB Finansbank ile pilot çalışmalara devam eden Spiky.ai, ekibini genişleterek yurt dışında büyümeye ağırlık verdi ve ilk global müşterisini elde etti."

Türk Lirası, Yapay Zeka, Finansbank, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. dönem girişimleri mezun oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor 11:09 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak 10:58 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu 10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor 10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi 10:22 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum 09:57 Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? 09:01 Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var 07:43 Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

Son Dakika Haberleri
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında konuştu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir
10:40 Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor
10:36 Son Dakika! Dolar/TL 8,86 seviyelerinden alıcı buluyor
10:21 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi
10:16 Türk İHA'ların başarısı Rusya'yı tedirgin etti: Henüz onlara karşı bir çözüm üretemedik
Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında konuştu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında konuştu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz         
11:11
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin         
11:02
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili konuştu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir         
10:50
Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı Sadakatsiz'de dikkatlerden kaçmayan yakınlaşma! Asya ve Aras arasında samimi dakikalar yaşadı         
10:37
Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylar Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında son 24 saatte yaşanan olaylar         
09:58
İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı         
09:33
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı         
00:39
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 11:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. dönem girişimleri mezun oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement