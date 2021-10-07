QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. dönem girişimleri mezun oldu

QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. dönemi, çevrim içi düzenlenen "Demo Day" etkinliği ile son buldu.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, programa katılan 8 girişimin yatırımcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla buluştuğu Demo Day'de dikkat çekici iş birlikleri ve büyüme oranları paylaşıldı.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın 3. dönemine katılan 8 girişim, QNB Finansbank ile 9 iş birliğine imza atarken, devam eden PoC (Kavram Kanıtlama Çalışması) adedi ise 5 olarak açıklandı.

Demo Day'de girişimlerin ciroda ve müşteri sayısındaki büyüme oranları, ürün lansmanları, tamamlanan yatırımlar ve yurt dışına açılma konuları dikkati çekti.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın öne çıkan faydalarından biri olan mentorlarla girişimler arasında program boyunca 100'e yakın görüşme gerçekleşirken girişimler, programdaki iş ortaklarından toplamda 18 satın alma yaparak 700 bin TL'nin üzerinde bir indirime hak kazandı.

QNBEYOND Hızlandırma Programı 3. Dönem Online Demo Day'i QNBEYOND YouTube kanalından istenildiği zaman izlenebilecek.

QNBEYOND Hızlandırma Programı'nın 3. dönem mezunu olan 8 girişimin program boyunca gösterdikleri gelişimler şöyle:

"Ango AI: Yazılım platformu ve nitelikli iş gücü ile global yapay zeka takımlarına ekspres veri etiketleme servisi sunan Ango AI, program boyunca tohum yatırım turunu kapatmayı başardı. Aylık 750 bin veri etiketleme kapasitesine ulaşan Ango AI, müşterileri arasına QNB Finansbank, Hepsiburada.com ve Anadolu Sigorta gibi önemli kurumsal şirketleri ekledi ve yurt dışı müşteri görüşmelerini başlattı.

Assistbox: Müşterilere uzaktan hizmet verilebilmesi için geliştirilmiş bir online iletişim platformu olan Assistbox, program içinde 25 milyon görüntülü görüşme barajını aştı. 2021 yılında şimdiden ciro olarak 4,5 kat büyümeye başaran Assistbox, bu süreçte QNB Finansinvest ve Turkcell gibi kurumsal firmaları müşteri portföyüne eklemeyi başardı.

Hedgeblue: Hazineleri risk yönetimi konusunda destekleyen ve riskten korunma muhasebesi yazılımı ile raporlama ihtiyaçlarını karşılayan Hedgeblue, program içerisinde 14 müşteriye ulaşarak 20 milyon dolar toplam bilanço büyüklüğü barajını aştı. Bu süreçte QNB Finansbank ile de çalışmaya başlayan Hedgeblue, bugün itibarıyla yedi farklı sektörden 14 müşteriye sahip olduğu platform üzerinden hizmet veriyor.

Infoset: Şirketlerin tüm destek ve satış kanallarını tek bir yerden yönetmelerini sağlayan Infoset, program içerisinde ciroda 5 katın üzerinden büyüdü. Yurt dışı gelirlerini de arttıran ve 10'dan fazla ülkede hizmet vermeye başlayan Infoset, bugüne kadar 10 milyon sesli çağrının ve 4 milyon yazılı sohbetin gerçekleşmesine aracılık etti.

Magnetiq: Hazır reklam şablonları ile tüm dijital reklamların yönetimini tek bir arayüzden gerçekleştiren Magnetiq, program içerisinde beta yayına başladı ve haftalık yüzde 40 oranında büyümeyi başardı. 350'den fazla KOBİ müşterisine ulaşan Magnetiq, ekim ayı içerisinde Enpara.com ile olan iş birliğine de başlayacak.

ParkPalet: Şirketlerin depolama hizmeti ve e-ticaret lojistiği ihtiyaçlarını tek platformdan çözmelerini sağlayan ParkPalet, 480 bin paletlik depo alanına ulaşırken program içerisinde 18 e-ticaret şirketinin operasyonlarını uçtan uca yönetmeye başladı. Trendyol ile çözüm ortaklığı sürecini başlatan ParkPalet ayrıca, QNB Finansbank Dijital Köprü ve Adım Adım İhracat platformlarındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Playbook: Mavi yakalı ve gig-ekonomisi çalışanları için mobil bir eğitim ve iletişim aracı olan Playbook, program içerisinde 4 ülkeden 20 bin kullanıcıya ulaşmayı başardı. Aralarında Cleanzy ve QNB Finansbank'ın da yer aldığı şirketlerin tercih ettiği Playbook, bu ilk yurt dışı satışını da İngiltere merkezli Gophr'a yaptı.

Spiky.ai: Eğitim ve online görüşmeler için takım ve çalışan seviyesinde etkileşimi artırmayı amaçlayan yapay zeka tabanlı ileri analitik platformu Spiky.ai, program içerisinde 100 bin kullanıcıya ulaşmayı başardı. Hedef kitlesine eğitim kurumlarının yanında kurumsal şirketleri de ekleyen ve QNB Finansbank ile pilot çalışmalara devam eden Spiky.ai, ekibini genişleterek yurt dışında büyümeye ağırlık verdi ve ilk global müşterisini elde etti."