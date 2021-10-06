Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruştan, en yüksek 2 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim

Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi

İsteyenler Facebook ve Instagram'a dava açabilecek! Yaşanan kesinti sebebiyle ticari kayba uğramak sebep gösterilebilir

World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu