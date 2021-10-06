Üye Girişi
Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

06.10.2021 14:09
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruştan, en yüksek 2 lira 70 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 60 kuruştan, en yüksek 2 lira 70 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday2,602,70
Makarnalık buğday2,853,00
Yemlik arpa2,252,30
Yemlik buğday2,302,40
Nohut7,508,00
Beyaz haşhaş22,0022,50
Mavi haşhaş16,5017,00
Sarı haşhaş22,0022,50
Susam14,0015,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim 14:03 Ayrılığı kabullenemeyen genç, kız arkadaşının evine bomba attı! Yaptığı savunma şaşkınlık yarattı: Namusum gitmiş gibi hissettim Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi 13:56 Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi İsteyenler Facebook ve Instagram'a dava açabilecek! Yaşanan kesinti sebebiyle ticari kayba uğramak sebep gösterilebilir 13:49 İsteyenler Facebook ve Instagram'a dava açabilecek! Yaşanan kesinti sebebiyle ticari kayba uğramak sebep gösterilebilir
4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını zanneden anne, evlatlarını rehin alıp evi ateşe verdi 13:44 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını zanneden anne, evlatlarını rehin alıp evi ateşe verdi World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu 13:36 World of Warcraft oyunu Ethereum ve NFT'nin çıkışına neden oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak 13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var 12:32 Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim 12:13 Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim

Son Dakika Haberleri
14:06 Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi
14:02 Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar
13:56 Sokak ortasında silahla vurularak öldürdü, işin aslının kan davası olduğu iddia edildi
13:49 Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski
13:49 İsteyenler Facebook ve Instagram'a dava açabilecek! Yaşanan kesinti sebebiyle ticari kayba uğramak sebep gösterilebilir
13:47 Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu
13:34 A Milli Takım'da Halil Dervişoğlu rüzgarı! Uğurcan Çakır yerinden kıpırdayamadı
13:29 Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak
13:26 1950-2020 yılları arasında Kiliselerde 330 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı
13:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Bay Kemal uyuşturucu arıyorsan aynaya bak
Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi         
14:06
Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar         
14:03
Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski         
13:50
Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu Portekizli hoca, Vitor Pereira ile Mesut Özil hakkında konuştu         
13:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında izletti! İşte Akşener'in tarihi 28 Şubat konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında izletti! İşte Akşener'in tarihi 28 Şubat konuşması         
13:37
Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak Bugün yapılacak Bilim Kurulu'nda 3. doz BioNTech aşısının ne zaman yapılacağı açıklanacak         
13:30
"Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi         
12:58
İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi İdam edilen seri katile son isteğini sordular! Hamburger menüsü ve milkshake istedi         
12:26
Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu         
11:57
AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı AK Parti seçim anketi yaptırdı, MHP'nin oy oranı yüzde 10 barajının altında kaldı         
11:27
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 14:13:13. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement