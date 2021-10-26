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Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Uşak Ticaret Borsası

26.10.2021 14:14
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruştan, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) yemlik buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 40 kuruştan, en yüksek 2 lira 50 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Yemlik buğday2,402,50
Makarnalık buğday2,853,00
Ekmeklik buğday2,702,80
Yemlik arpa2,302,35
Nohut7,508,00
Beyaz haşhaş21,5022,00
Mavi haşhaş16,0016,50
Sarı haşhaş22,0022,50
Susam 15,0016,00

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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