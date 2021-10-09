Yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2020 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2020 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 454,00 499,80 505,20 1,08 11,28 Cumhuriyet 3.011,00 3.315,00 3.349,00 1,03 11,23 ABD Doları 7,4310 8,8520 8,9370 0,96 20,27 Avro 9,1200 10,2620 10,3360 0,72 13,33 İngiliz Sterlini 10,1810 12,0280 12,1850 1,31 19,68 İsviçre Frangı 8,4720 9,5420 9,6420 1,05 13,81 (Sürecek) (Sürecek)

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