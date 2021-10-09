Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,99 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 2,76'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019675 4,99 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,019500 2,59 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,014359 2,44 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,045757 2,33 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,851502 2,25 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,987524 2,13 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042704 2,07 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,710074 2,05 Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,020017 2,02 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,105666 1,75 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009830 2,76 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035383 1,79 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032726 1,52 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017625 1,40 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052715 1,39 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051666 1,38 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049242 1,36 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052538 1,35 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054485 1,34 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,058040 1,34 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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