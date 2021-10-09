Üye Girişi
Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika

Yatırımcı rehberi (4)

09.10.2021 11:06
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,99 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 4,99 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF ise yüzde 2,76'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0196754,99
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0195002,59
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0143592,44
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0457572,33
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,8515022,25
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,9875242,13
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0427042,07
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,7100742,05
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,0200172,02
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1056661,75
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,0098302,76
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0353831,79
NN Hay. Em. Altın EYF0,0327261,52
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0176251,40
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0527151,39
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0516661,38
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0492421,36
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0525381,35
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0544851,34
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,0580401,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Yatırım, Petrol, Kredi, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı 11:03 Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir 10:52 Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı 10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis 10:36 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu 10:28 Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi 10:26 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı 10:22 Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı 10:05 Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı

Son Dakika Haberleri
11:05 A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller
11:03 Aleyna Ağgül'ün teyzesi, genç kızın son umutlarından bahsetti: Gökhan Argın'ın abisine gidip medet umacaktı
11:00 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi
10:51 Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir
10:46 Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı
10:35 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis
10:26 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı
10:25 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
10:23 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor
10:12 Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi
A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller A Milli Takım'ın, Dünya Kupası'na gitmesi gerçekten mümkün mü? İşte tüm ihtimaller         
11:05
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı         
10:30
Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı         
10:27
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi         
10:13
Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü         
09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız         
08:53
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 11:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (4) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement