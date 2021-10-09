Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,23 ile Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF oldu.

HEM Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 1,80'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 17,748220 -2,23 Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF 14,747232 -2,19 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,497419 -2,18 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 16,969362 -1,86 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,795785 -1,61 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,259724 -1,60 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 18,397521 -1,49 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,443071 -1,48 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,895896 -1,44 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,031699 -1,43 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037777 -1,80 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026234 -1,79 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059501 -1,41 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065317 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034977 -1,16 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,091821 -1,08 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,174451 -1,08 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,153193 -1,04 VEM Hisse Senedi EYF 0,105362 -0,97 ZEM Hisse Senedi EYF 0,02799 -0,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi

Mehmet Metiner'den çarpıcı açıklamalar: Ekonomik bir başarısızlık varsa bu tamamen hükümetimize aittir

Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis

Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu

Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi

Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı

Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı