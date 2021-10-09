Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 2,23 ile Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF oldu.
HEM Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 1,80'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|17,748220
|-2,23
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|14,747232
|-2,19
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,497419
|-2,18
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|16,969362
|-1,86
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,795785
|-1,61
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,259724
|-1,60
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|18,397521
|-1,49
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,443071
|-1,48
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,895896
|-1,44
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,031699
|-1,43
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037777
|-1,80
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026234
|-1,79
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059501
|-1,41
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065317
|-1,30
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034977
|-1,16
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,091821
|-1,08
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,174451
|-1,08
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,153193
|-1,04
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,105362
|-0,97
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,02799
|-0,96
(Sürecek)
Kaynak: AA
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