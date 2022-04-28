Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 oldu - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 oldu

28.04.2022 10:30
Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 oldu

Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta 95,7 iken nisanda yüzde 1,1 azalarak 94,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki gerileme, tüketici ve reel kesim (imalat sanayisi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 7,3 gerileyerek 67,3 değerini aldı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,5 azalışla 107,7'ye düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 3 artarak 114,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 yükselerek 119,4, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3 artışla 83,5 oldu.

YORUMLAR
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Ekonomik güven endeksi azaldı Ekonomik güven endeksi azaldı Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,1 azalarak 94,7 oldu - Son Dakika
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