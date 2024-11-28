Ekonomik Güven Endeksi Kasım\'da Düştü

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azalarak 97,1 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2024 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında azalarak 97,1 değerini aldı. Bir önceki aya göre tüketici güven endeksi yüzde 1 azalarak 79,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 artarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,9 azalarak 111 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 artarak 87,8 değerini aldı.