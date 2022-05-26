Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2,1 Arttı - Son Dakika
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Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2,1 Arttı

26.05.2022 10:13
Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ekonomik güven endeksi, mayıs ayında yüzde 2,1 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ekonomik güven endeksi, mayıs ayında yüzde 2,1 oranında arttı.

TÜİK, mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi, nisan ayında 94,7 iken mayıs ayında yüzde 2,1 oranında artarak 96,7'ye yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Bir önceki aya göre mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 107,0, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 oldu.

Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2,1 Arttı
Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2,1 Arttı
Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2,1 Arttı

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tüik: Ekonomik Güven Endeksi Yüzde 2,1 Arttı - Son Dakika


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