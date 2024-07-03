Elektrik Fiyatları Yüksek Seviyede

Ekonomi

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 298 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,87 artarak 1 milyar 943 milyon 649 bin 646 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 09.00 ve 10.00 ile 14.00-23.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 298 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 913 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 922 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 74 lira 99 kuruş olarak belirlendi.