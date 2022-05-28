Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat yükseltildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat yükseltildi

28.05.2022 09:36
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat yükseltildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı artırdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı artırdı.

EPDK'nin, Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 200 lira olarak uygulanacak.

Azami fiyat daha önce megavatsaat başına 2 bin lirayı geçmemek üzere içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak 2 ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık piyasa takas fiyatı ağırlıklı ortalamalarının 3 katı olarak uygulanıyordu.

Kurul ayrıca, otogaz LPG'nin özelliklerini belirleyen "TS EN 589+A1: 2022 Otomotiv yakıtları- LPG- özellikler ve deney yöntemleri" standardının "propan içeriği" limitleri kısmının uygulamasını 1 Ocak 2024'e erteledi.

YORUMLAR
500
Elmadağ'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek Elmadağ'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerinin detayları düzenlendi Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerinin detayları düzenlendi
Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat yükseltildi - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
00:14 Zelenski'den "gıda krizi" uyarısı: Temmuz ayında felaketin büyüklüğü anlaşılacak
23:49 Uzmanlar uyardı! İzmir'de 1945 yılının sıcaklık rekoru kırılacak!
23:44 Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı!
23:29 Türkiye'nin Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarına Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan destek: Orada olanlara kayıtsız kalamazlar
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
21:57 Erdoğan'ın dava açtığı CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşımlar geldi: Bu vakıf kimin Erdoğan?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 09:53:22. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat yükseltildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement