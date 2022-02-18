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Elektrikte yeni fatura dönemi 1 Mart'ta başlıyor! İndirimli faturalardan kimler yararlanacak? - Son Dakika

Elektrikte yeni fatura dönemi 1 Mart'ta başlıyor! İndirimli faturalardan kimler yararlanacak?

18.02.2022 08:15
Elektrikte yeni fatura dönemi 1 Mart'ta başlıyor! İndirimli faturalardan kimler yararlanacak?

Elektrikteki zam oranının düşürülerek halkın üzerindeki fatura yükünün azalacağı sistem, önümüzdeki Mart ayında hayata geçiyor. Böylece küçük esnaf yüzde 25 indirimli elektrik faturası ödeyecek. Yeni düzenlemeye göre bakkal, kahvehane, berber, kuaför, manav gibi küçük işletmelere de kademeli sistem uygulanacak.

1 Ocak itibarıyla meskenlerde elektrikte kademeli tarifeye geçilmişti. Önce ortalama hane tüketimi 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Daha sonra rakam 210 kilovatsaate çıkarılarak, hanelerde yüzde 11'lik bir indirim yapılmıştı.

HER 3 HANEDEN 2'Sİ FAYDALANACAK

Sabah'ın haberine göre 1 Şubat itibarıyla ortalama tüketimde tarifeler, alt kademede 137, üst kademede 206 kuruş olarak hesaplanmaya başlanmıştı. Yeni düzenleme ile ilk kademede yer alan yaklaşık yüzde 64'lük kesim için enerji birim fiyatı daha da aşağıya çekilecek. Böylece her 3 haneden 2'si daha düşük elektrik faturası ödeyecek.

ESNAFIN FATURALARI YÜZDE 25 DÜŞECEK

Yeni düzenlemeyle ayrıca bakkal, kahvehane, berber, manav, kuaför, tamirci gibi küçük işletmelerin faturası da yüzde 25 oranında düşecek.

Daha önce ticarethane muamelesi görüp yüksek fatura ödeyen cemevi, dernek ve vakıflar mesken aboneliğine alınacak. Ortalama olarak 1 kilovatsaatlik tüketimde 1 lira indirim alacak olan bu kesimlerin örneğin 500 kilovatsaatlik ortalama tüketimde faturası 500 lira daha az olacak.

DEVLET DESTEĞİ DE ARTIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçtiğimiz yıl yaklaşık 2.1 milyon haneye 2.3 milyar liralık elektrik desteği faturası yardımında bulunurken, destek miktarı verilen hane sayısı bu yıl 4 milyona çıkarılacak.

Aynı şekilde doğalgaz yardımından da 4 milyon hane faydalanacak.

Elektrikte 2022 için yardımın üst limiti 206 lira olarak belirlenirken, 1-2 kişi oturan haneler için ise alt limit 103 lira olarak belirlenmişti. Yapılacak çalışmayla bu miktarların da artırılması bekleniyor.ını gösteriyor" dedi.

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Son Dakika Ekonomi Elektrikte yeni fatura dönemi 1 Mart'ta başlıyor! İndirimli faturalardan kimler yararlanacak? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elektrikte yeni fatura dönemi 1 Mart'ta başlıyor! İndirimli faturalardan kimler yararlanacak? - Son Dakika
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