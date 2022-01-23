Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için olay sözler: Bunu yapacak bir Allah'ın kulu henüz doğmadı

Fragman bitti, İstanbul'da asıl yağış için saat verildi! Bu kez Karadeniz'den geliyor

Kriz dünyaca ünlü markayı da vurdu! Türkiye'deki üretim yarından itibaren tamamen duruyor

Düzce'de 37 araç birbirine girdi! İstanbul yönü trafiğe kapandı, çok sayıda yaralı var

Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, şirketin emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili olarak yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

YÜZDE 6'LIK BİR KESİM ZAMMI BEKLENTİSİNİN ÜSTÜNDE BULMUŞ

Katılımcılara "Emeklilerin maaşlarına yapılan artışı (%25) nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları dikkat çekti. Halkın yüzde 72'sine göre emekli maaşlarına yapılan zam beklediklerinin altında. Yüzde 6'lık bir kesim ise maaşlara yapılan zam artışını beklentisinin üstünde bulduğunu ifade ediyor.

ANKETİN SONUÇLARINI TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Sencar, anketin sonuçlarını Twitter hesabından "Hükümet emeklileri kaybetmiş görünüyor. Bakalım muhalefet onlara ulaşabilecek mi?" notuyla paylaştı.