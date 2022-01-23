Metropoll Araştırma'nın sahibi Özer Sencar, şirketin emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili olarak yaptığı anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Katılımcılara "Emeklilerin maaşlarına yapılan artışı (%25) nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği anketin sonuçları dikkat çekti. Halkın yüzde 72'sine göre emekli maaşlarına yapılan zam beklediklerinin altında. Yüzde 6'lık bir kesim ise maaşlara yapılan zam artışını beklentisinin üstünde bulduğunu ifade ediyor.
Sencar, anketin sonuçlarını Twitter hesabından "Hükümet emeklileri kaybetmiş görünüyor. Bakalım muhalefet onlara ulaşabilecek mi?" notuyla paylaştı.
Son Dakika › Ekonomi › Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar - Son Dakika Ekonomi