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Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih - Son Dakika

Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih

24.01.2022 12:43
Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih

Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltilirken, 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, harp ve vazife malullerinin 2021 yılı ek ödemeleri ile emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2022 yılı ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak'ta ödenecek.

Ödemeler, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yapılacak.

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Son Dakika Ekonomi Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih - Son Dakika
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