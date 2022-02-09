Üye Girişi
EMİTT 2022'ye İznik çıkarması - Son Dakika

EMİTT 2022'ye İznik çıkarması

09.02.2022 11:35
EMİTT 2022'ye İznik çıkarması

İznik Belediyesi bu yıl 25.'si gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT'e çıkarma yaptı.

İznik Belediyesi bu yıl 25.'si gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT'e çıkarma yaptı.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT, 9-12 Şubat 2022 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez ağırlıyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta İznik standına gelen tüm misafirler ile tek tek ilgilenerek turizm acenteleri ve ilgili kurumlar ile görüşmeler gerçekleştiriyor.

Marmara Bölgesi'nin en büyük gölüne sahip, eşsiz doğası, binlerce yıllık tarihi ile dünyada başka bir örneği olmayan İznik EMİTT 2022'de göz doldurdu. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik dünya da eşine az rastlanan bir açık hava müzesi. Tabiatı, tarihi, gölü, sebze ve meyve çeşitliliği ile ülkemizin gözde bir ilçesi. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sebeple göreve geldiğimiz ilk yılda hazırlıklarımızı yaparak 2020 yılında EMİTT'e katılmıştık. Burada yaptığımız iş birliklerinin faydasını ilçemiz büyük ölçüde gördü. Şimdi sıra EMİTT 2022'de. Pandeminin değiştirdiği turizm tercihleri bizlere gösterdi ki İznik gibi yerlere ilgi daha da artıyor. Bizlerde bu yıl ilçemizi tüm değerleriyle sektörün tüm temsilcileriyle buluşturmak için EMİTT 2022'de yerimizi aldık. EMITT, ülke tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına fayda sağlarken ülkemizde tatil anlayışının belirlenmesinde de etkin rol oynuyor. Hem katılımcılar hem de tüketiciler için sektörel bir okul olan EMITT bu sene de sektöre öncülük edecek" diye konuştu. - BURSA

EMİTT 2022'ye İznik çıkarması
EMİTT 2022'ye İznik çıkarması

YORUMLAR
500

Kağan Mehmet Usta, Doğu Akdeniz, Turizm, İznik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi EMİTT 2022'ye İznik çıkarması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
10:49 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız ölümle pençeleşiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:43:24. #1.13#
SON DAKİKA: EMİTT 2022'ye İznik çıkarması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement