Aralık ayında doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Dönmez vatandaşın merak ettiği soruyu cevapladı - Son Dakika
Üye Girişi

Aralık ayında doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Dönmez vatandaşın merak ettiği soruyu cevapladı

18.11.2022 13:15

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuk olduğu canlı yayında bu kış vatandaşların belki de en çok merak ettiği soruya cevap verdi. Doğal gaz fiyatlarında artış olup olmayacağına yönelik soruya Bakan Dönmez, "Aralık ayında doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacak" cevabını verdi.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin bu kış doğal gazda sıkıntı yaşamayacağını belirterek, "Aralıkta doğal gaz fiyatlarında artış olmayacak" dedi.

"KARADENİZ GAZI İLK ETAPTA MUTFAK VE BANYO KULLANIMINI KARŞILAYACAK"

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. Sahada hummalı bir çalışma var. 1200 dönümlük arazide gaz dönüşüm tesisini inşa ediyoruz. Karadeniz gazında boru serim işlemi bitti. Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak. Karadeniz gazı ilk etapta mutfak ve banyo kullanımını karşılayacak. Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak'.

Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Dönmez vatandaşın merak ettiği soruyu yanıtladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.

"ÖNGÖRÜLÜR FİYAT TAHMİNİ SÖZ KONUSU DEĞİL, OYNAKLIK ÇOK FAZLA"

Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğal gazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.

"TÜRKİYE BU KIŞI SORUNSUZ ATLATACAK"

Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğal gaza zam yapılmayacak. Türkiye bu kışı sorunsuz atlatacak."

YORUMLAR (2)
  • mesut özerden : yanlış olmasın ancak her ay yüzde 2.5 otomatik zam yokmuydu daha önce böyle bir haber okudum diye hatırlıyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda boru serim işleminin tamamlandığını söyledi Bakan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda boru serim işleminin tamamlandığını söyledi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak.' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Karadeniz gazı Mart ayında kullanılmaya başlanacak.'

Fatih Dönmez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aralık ayında doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Dönmez vatandaşın merak ettiği soruyu cevapladı - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Gelin ve damat kız isteme töreni esnasında ölümden döndü, konuklar ne yapacaklarını şaşırdı
14:09 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Türkiye'nin ilk uçak gemisine helikopterler konuşlanmaya başladı
13:55 Başarılı voleybolcunun açıklamaları sonrası ortalığı birbirine katan iddia: Fenerbahçe kırmızı rengi yasakladı
13:32 Taksim'i kana bulayan teröristin saldırı öncesi makyaj malzemesi aldığı görüntüler gün yüzüne çıktı
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefon görüşmesi yaptı! İsteği zirveye damga vurdu
13:09 Aralık ayında doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Dönmez vatandaşın merak ettiği soruyu cevapladı
12:27 Kızının yaşamını yitirdiği yola kapanan annenin feryatları yürek parçaladı
12:24 Kocaeli'de motosiklete 5 kişi binenler kazaya böyle davetiye çıkardı! Tepki çeken anlar kamerada
12:23 Yürek parçalayan ölüm! 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatlarını kaybetti
12:20 Türk lirasını klozete atan fenomen Mika Raun hakkında 7 buçuk yıl hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 14:33:21. #1.13#
SON DAKİKA: Aralık ayında doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi? Bakan Dönmez vatandaşın merak ettiği soruyu cevapladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement