13 İldeki Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Yapılacak

Türkiye'nin 13 şehrinde yapılacak enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce acele kamulaştırılacak.

Acele kamulaştırılacak alanlarla ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Buna göre; Adana, Ankara, Aydın, Çankırı, Denizli, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta yapılacak enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'nce acele kamulaştırılacak.

ANKARA'DA YÜKSEK VE ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIMI İÇİN İHALEYE ÇIKILACAK

Ayrıca Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre; yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG elektrik şebekesi ve ENH (enerji nakil hatları) yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere, işin tümüne indirim verilmek suretiyle kapalı zarfta teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 23 milyon 945 bin lira, geçici teminat bedeli ise 718 bin 350 lira olarak belirlendi. İhale, 14 Haziran Salı günü saat 10: 00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yeni hizmet binasında yapılacak.