Enflasyon Düşüşü Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon Düşüşü Devam Ediyor

04.08.2025 11:18
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Bakan Bolat, enflasyonun Temmuz'da yüzde 33,52 ile son 14 ayın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Enflasyon oranında düşüş devam ederken, fiyat istikrarı süreci güçleniyor. 14 aydır gerileyen yıllık enflasyon temmuz ayında da yüzde 33,52'ye gerileyerek, 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, ileriye dönük kararların düşen enflasyon oranlarına göre alınmasıyla birlikte dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı bir şekilde gelineceğine dikkati çekti.

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Bolat, "Enflasyon oranında düşüş devam ederken, fiyat istikrarı süreci güçleniyor. 14 aydır gerileyen yıllık enflasyon temmuz ayında da yüzde 33,52'ye gerileyerek, 2021 yılı kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi. Gıda fiyatlarında yıllık enflasyon oranı son 44 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 27,95'e geriledi" diye konuştu.

"Yıllık enflasyon yüzde 27,95 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir"

Bolat, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,06 olarak gerçekleştiğini ve böylece yıllık enflasyonun yüzde 33,52 ile 44 ayın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Bolat, "Bunun sonucunda tepe noktası 2024 Mayıs ayındaki yüzde 75,5'e kıyasla enflasyon son 14 ayda 42 puan gerilemiştir. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 artmış, böylece yıllık enflasyon yüzde 27,95 ile son 44 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Dış ticaret tarafından sağlanan bu olumlu gelişmeler dezenflasyon sürecini destekliyor"

Temmuz ayında ihracatın yüzde 11 artışla ilk defa 25 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve dış ticaret açığında yüzde 12,1 gerileme sağlandığını kaydeden Bolat, "Dış ticaret tarafından sağlanan bu olumlu gelişmeler dezenflasyon sürecini desteklemektedir. İç ticarette ise ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet şartlarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilmektedir. İleriye dönük kararların düşen enflasyon oranlarına göre alınmasıyla birlikte dezenflasyon sürecinde düşük enflasyon seviyelerine hızlı bir şekilde geleceğimizi ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Bolat, enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımların kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşların alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme girileceğini kaydederek, yürütülen bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissedileceğinin altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Dezenflasyon, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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