Enflasyonda Düşüş Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyonda Düşüş Süreci Devam Ediyor

Enflasyonda Düşüş Süreci Devam Ediyor
03.06.2025 12:17
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Ticaret Bakanı Bolat, enflasyonun 12 aydır kesintisiz düştüğünü ve yılsonunda %20'li oranlar gözükeceğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2025 yılının ilk beş ayında kümülatif enflasyon ise yüzde 15,09 olmuştur. Aylık enflasyonlardaki umut verici gerilemeler güçlü dezenflasyon programımızdaki kararlılığı yansıtmaktadır" dedi.

Kurban Bayramı öncesi, ihracat rekorunun ve 19 çeyrektir devam eden ekonomik büyüme sonrası, üçüncü müjdeli haberinin de enflasyondaki düşüşle geldiğini belirten Bakan Bolat, TÜFE enflasyon oranında bu yıl sonuna doğru yüzde 20'li sayıların ufukta belirdiğini kaydetti. Bolat, enflasyon düşüş sürecinin 12 aydır kesintisiz devam ettiğini ve son bir yıldır yıllık enflasyonda 40 puanın üzerinde düşüş gerçekleştiğini aktardı.

"Yıllık enflasyonda 40 puanın üzerinde düşüş gerçekleşmiştir"

Enflasyondaki düşüş sürecinin, 12 aydır kesintisiz devam ettiğine değinen Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son bir yıldır yıllık enflasyonda 40 puanın üzerinde düşüş gerçekleşmiştir. Ayrıca, aylık enflasyon oranlarında da her ay geçen yılın aynı aylarına göre düzenli gerileme ve iyileşme süreci kaydedilmektedir. İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir" ifadelerine yer verdi.

"Yıllık enflasyon bu yılın beşinci ayı itibariyle yüzde 35,4'lü rakamlara indi"

2025 yılı mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 1,53 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 35,41 ile yaklaşık son 42 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ifade eden Bolat, "Böylelikle 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyonun son 12 ayda 40 puan üzerinde düşmüştür. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde aylık enflasyonların ortalaması yüzde 4,2 iken 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde bu oran yüzde 2,9 olmuştur. Son 12 aydır aylık enflasyon hızı bir önceki yıldan daha düşük gerçekleşmiş ve böylece yıllık enflasyon 12 aydır sürekli ve istikrarlı düşüş trendi içinde seyretmiştir. 2024 sonunda yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon bu yılın beşinci ayı itibariyle yüzde 35,4'lü rakamlara inmiş olup, kaydedilen bu olumlu gelişme yılsonunda enflasyonun Merkez Bankamızın tahmin patikasına uyumlu bir şekilde yüzde 20'li oranlara (tahmin yüzde 24; aralık: yüzde 19 - yüzde 29) gerileceğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Yıllık enflasyon yüzde 35,37 olmuştur"

TÜFE'deki değişimin 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Bolat, yıllık enflasyonun yüzde 35,41 ile yaklaşık son 42 ayın en düşük seviyesine gerilediğine dikkati çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Bunun sonucunda 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 12 ayda 40,0 puan üzerinde gerilemiştir. Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon yüzde 23,13 olarak gerçekleşmiştir. Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,43 olarak gerçeklemiş yıllık enflasyon ise yüzde 35,37 olmuştur. Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,4 puan gerileyerek yaklaşık son 35 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 51,2 olmuştur."

"2025 yılının ilk beş ayında kümülatif enflasyon yüzde 15,09 olmuştur"

2024 yıl sonunda yüzde 44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun 12 aydır gerilemesine devam ederek 2025 yılı mayıs ayı itibariyle yüzde 35,41 olarak gerçekleştiğini dile getiren Bakan Bolat, "2025 yılının ilk beş ayında kümülatif enflasyon ise yüzde 15,09 olmuştur. Aylık enflasyonlardaki umut verici gerilemeler güçlü dezenflasyon programımızdaki kararlılığı yansıtmaktadır. 2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankamızın enflasyon tahmin aralığında gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Tüm ekonomik aktörlerin enflasyondaki bu düşüşe göre planlamalarını yapması ile dezenflasyon süreci daha da kuvvetlenecek ve finansman maliyetleri ile miktarındaki iyileşmeler de dezenflasyon sürecindeki hızla uyumlu bir şekilde gerçekleşecektir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyonda Düşüş Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

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