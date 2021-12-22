Üye Girişi
EPDK, 2022 için lisans bedellerini belirledi - Son Dakika

EPDK, 2022 için lisans bedellerini belirledi

22.12.2021 08:53
EPDK, 2022 için lisans bedellerini belirledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) piyasalarında yeni yılda uygulanacak ön lisans ve lisans alma bedellerini belirledi.

Konuya ilişkin EPDK Kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için ön lisans ve lisans alma bedeli kapasiteye bağlı olarak 14 bin 440 lira ile 701 bin 430 lira arasında değişecek.

Lisans yenileme bedeli ise lisans alma bedelinin yüzde 50'si kadar olacak.

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişiler, bu bedelin yüzde 10'unu ödeyecek.

Yıllık lisans bedeli ise iç tüketim dahil olmak üzere brüt üretim üzerinden kilovatsaat başına 0,003 kuruş olarak uygulanacak.

Elektrik piyasasında dağıtım faaliyeti için lisans alma bedelleri ise 70 bin 150 liradan başlayacak. Dağıtım ve iletim faaliyetleri için yıllık lisans bedeli de kilovatsaat başına 0,003 kuruş olacak.

Doğal gaz piyasası

Doğal gaz piyasasında lisans alma bedeli ithalat faaliyetlerinde 347 bin 860 lira, iletimde 2 milyon 606 bin 600 lira, depolamada 699 bin 390 lira, toptan satış ve dağıtımda 173 bin 520 lira, sıkıştırılmış doğal gazda (CNG) 34 bin 740 lira, ihracat lisansı 69 bin 880 lira olacak.

Doğal gaz piyasasında dağıtım şirketlerinin yapım ve hizmet sertifikası alma ve yenileme bedeli 10 bin 760 lira, sertifika tadil bedeli 3 bin 680 lira, sertifika vize bedeli 1840 lira, sertifika sureti çıkarma bedeli 750 lira olacak.

Petrol piyasası

Petrol piyasasında yeni yılda uygulanacak lisans alma bedellerinde ikrahiye teslimi lisansı alma bedeli 52 bin 370 lira olacak.

İşletme lisansı alma bedeli petrokimyada 52 bin 370 lira iken, biyodizelde 17 bin 850 lira, işletme atık lisansında 137 bin 230 lira olacak. Madeni yağ lisansı lisans alma bedeli ise 173 bin 930 lira olarak belirlendi.

LPG piyasasında, LPG dağıtıcı lisansı lisans alma bedeli 518 bin 650 lira olarak tespit edildi. Lisans suret çıkarma bedeli ise 3 bin 550 lira olacak.

LPG otogaz bayilik lisansı lisans alma bedeli 9 bin 130 lira olarak belirlendi.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Doğalgaz, Petrol, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK, 2022 için lisans bedellerini belirledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:51 TCDD'de torpil skandalı! Sayıştay, 52 üst düzey yöneticiyi tespit etti
08:44 Madagaskar'da İçişleri Bakanı'nın da olduğu helikopter okyanusa düştü! 12 saat yüzerek kıyıya çıktı
08:43 Türkiye, global özgürlükler raporunda 165 ülke arasında 139'uncu
08:40 Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum
08:37 Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir
08:30 2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada
08:18 Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar
08:16 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:12 7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
08:04 Son dakika: 22 Aralık Çarşamba dolar ne kadar oldu? İşte en güncel rakamlar
Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı! Tedavisine hastanede devam edilecek Sera Tokdemir, koronavirüse yakalandı! Tedavisine hastanede devam edilecek         
08:55
Madagaskar'da İçişleri Bakanı'nın da olduğu helikopter okyanusa düştü! 12 saat yüzerek kıyıya çıktı Madagaskar'da İçişleri Bakanı'nın da olduğu helikopter okyanusa düştü! 12 saat yüzerek kıyıya çıktı         
08:45
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim         
12:44
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 08:59:14. #1.12#
SON DAKİKA: EPDK, 2022 için lisans bedellerini belirledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement