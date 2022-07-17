EPDK 23 şirkete lisans verdi - Son Dakika
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EPDK 23 şirkete lisans verdi

17.07.2022 09:23
EPDK 23 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 23 şirkete lisans verildi, 2 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 3 şirketin lisansı iptal edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 23 şirkete lisans verildi, 2 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 3 şirketin lisansı iptal edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 şirkete üretim lisansı, 4 şirkete tedarik lisansı ve 1 şirkete de dağıtım lisansı verildi. Ayrıca, 9 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Aynı piyasada, 2 şirketin tedarik lisansı, 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 2 şirketin ise lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete on yıl süreyle madeni yağ lisansı, 1 şirkete de on beş yıl süreyle ihrakiye teslimi lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası faaliyet gösteren 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansının süresi uzatıldı.

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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK 23 şirkete lisans verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: EPDK 23 şirkete lisans verdi - Son Dakika
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