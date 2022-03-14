EPDK'den rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokuna ilişkin karar - Son Dakika
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EPDK'den rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokuna ilişkin karar

14.03.2022 20:55

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebilmesine karar verdi.

EPDK'den yapılan açıklamada, Uluslararası Enerji Ajansı tarafından "Acil Eylem Planı" uygulamaya konulduğu aktarıldı.

Açıklamada, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında Ulusal Stok Komisyonu'nun kararı kapsamında kurum tarafından rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmakla yükümlü olduğu zorunlu petrol stokunun 14-31 Mart arasında yüzde 7, 1-12 Nisan arasında yüzde 6'sına denk gelen miktarının piyasa faaliyetlerine konu edilebileceği kaydedildi.

Öte yandan, açıklamada 13 Nisan 2022 itibarıyla ilgili lisans sahiplerinin bu karar öncesindeki asgari zorunlu petrol stoku miktarını sağlamalarına ilişkin yükümlülüklerinin devamına karar verildiği belirtildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Akaryakıt, Petrol, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK'den rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisans sahiplerinin zorunlu petrol stokuna ilişkin karar - Son Dakika


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