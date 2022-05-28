Epdk, Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasalarında Azami Fiyat Limitini Yükseltti - Son Dakika
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Epdk, Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasalarında Azami Fiyat Limitini Yükseltti

28.05.2022 11:06
Epdk, Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasalarında Azami Fiyat Limitini Yükseltti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (EPDK) gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başı azami fiyat limitini yükseltti. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, 1 Haziran 2022'den itibaren gün fiyat limitleri megavatsaat başına asgari 0 lira, azami fiyat limiti megavatsaat başına 3 bin 200 lira olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, (EPDK) gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında megavatsaat başı azami fiyat limitini yükseltti. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, 1 Haziran 2022'den itibaren gün fiyat limitleri megavatsaat başına asgari 0 lira, azami fiyat limiti megavatsaat başına 3 bin 200 lira olarak uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 26 Mayıs'ta kurul toplantısında karara bağladığı "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Dair Usul ve Esaslar", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Haziran 2022'den itibaren geçerli olmak üzere gün öncesi ve dengeleme güç piyasalarında fiyat limitleri megavatsaat başına asgari "0" lira, azami fiyat limiti ise megavatsaat başına 3 bin 200 lira olarak uygulanacak.

Azami fiyat limitleri daha önce megavatsaat başına azami 2 bin 500 liraydı. Bu fiyat da 29 Mart 2022 tarihli EPDK kurul toplantısında 500 TL'lik bir artışla 2 bin TL'ye yükseltilmişti.

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Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türk Lirası, Haziran, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Epdk, Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasalarında Azami Fiyat Limitini Yükseltti - Son Dakika


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