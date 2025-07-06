Erbaa Narince Bağ Yaprağı\'ndan 2 Milyar Lira Bekleniyor

TOKAT Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Bölgemizde ve özellikle Erbaa'da çiftçimizin en önemli geçim kaynağından birisi 'Erbaa Narince Bağ Yaprağı' ve bizim coğrafi işaretli ürünümüz. Hasadında çok ciddi bir düşüş yok. İnşallah yine 2 milyar lira civarında bölgemize bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Kendine has aroması, ince ve narin yapısıyla dikkat çeken Erbaa yaprağında hasat devam ediyor. Mayıs ayında başlaması gerekirken yaşanan don sebebiyle 1 ay gecikmeli başlayan hasatta, bu sezon yaklaşık 2 milyar liralık gelir bekleniyor. Avrupa dahil olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen yaprakta don sebebiyle ciddi bir üretim düşüşü meydana gelmedi. Fakat üzüm üretiminde yaklaşık yüzde 50'lik kayıp yaşanması ön görülüyor.

'ERBAA NARİNCE BAĞ YAPRAĞI'NDAN YİNE 2 MİLYAR LİRA KATKI BEKLİYORUZ'

Yaprak hasadının yaklaşık 1 aylık gecikme ile başlamasına rağmen üretimde ciddi bir düşüş olmadığını ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, "Bölgemizde ve özellikle Erbaa'da çiftçimizin en önemli geçim kaynağından birisi 'Erbaa Narince Bağ Yaprağı' ve bizim coğrafi işaretli ürünümüz. Bu sene dondan kaynaklı bir gecikme yaşandı. Özellikle yaprak hasadında bir düşüş olabilir düşüncesi gerçekleşmişti ama gördüğümüz kadarıyla ve çiftçilerden aldığımız bilgilerle yaprak hasadında çok ciddi bir düşüş yok. İnşallah yine 2 milyar lira civarında bölgemize bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Üzüm üretiminde bir düşüş olduğunu ifade eden Başkan Karagöl, "Üzümde birazcık düşüş var bu sene. Yaklaşık yüzde 50 civarında dondan kaynaklı bir etkilenme söz konusu. İnşallah tadı tescillenmiş, coğrafi işareti alınmış bu ürünümüz yine bölgemize, Erbaa'mıza 2 milyarın üzerinde bir girdi sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin her bölgesine, dünyanın en ücra köşesine özellikle Avrupa'ya yaprağımızı biz ihraç edeceğiz. Çiftçilerimizi de uyarmak istiyoruz. Özellikle yurt dışına giden ürünlerde kalıntı çıkmaması istiyorsak zamanında ve beklenmesi gereken süreyi de göz önüne alarak ürünümüzün katma değerini arttırmaya yönelik çalışmalarımıza dikkat edelim. Çiftçilerimizin bereketli bol kazançlı bir sezon geçirmesini diliyoruz" diye konuştu.