Erdemir 2025 İçin Toplu İşe Alım Yapacak

Ekonomi

Erdemir, 2025'te ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli statüde görev yapmak üzere toplu işe alım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak'ta açılacak olan başvurular, 17 Ocak'a kadar hafta içi her gün 08.00-16.00 arasında Erdemir Spor Salonu'nda yapılabilecek.

Adaylarda meslek liselerinin elektrik/elektronik, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarının iş makineleri ve otomotiv elektromekanik bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının elektrik-elektronik/enerji, endüstriyel otomasyon, makine teknolojisi, metal teknolojisi, metalürji teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi alanlarının iş makineleri bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Adayların başvuru tarihi itibarıyla, 18-30 yaş aralığında (7.01.1994 ve sonrası, 5.01.2007 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor.

Ayrıca adaylarda, tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygun olmaları ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartları aranıyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, adayların sağlık muayeneleri şirketin işyeri hekimleri tarafından yapılacak ve nihai karar işyeri hekimlerine ait olacak.

Adayların kimlik belgeleriyle yapacağı fiziksel başvuruların yanı sıra birinci derece yakınlarının (anne, baba, eş ve kardeşler) nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak.

Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci çevrim içi devam edecek.

Uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından ihtiyaca göre işe alımlar yapılacak.