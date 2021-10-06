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Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın - Son Dakika

Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın

06.10.2021 11:14

Cumhurbaşkanı, bu yıl ilk kez sözleşmeye giren memur ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların başlatılması talimatı verdi. Erdoğan, çalışmaların 2022 yılı içinde tamamlanmasını istedi. 3600 ek göstergenin uygulamaya geçmesiyle birlikte kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde yüzde 20-25 oranında artış olması bekleniyor. 3600 ek gösterge memur maaşlarına da etki edecek.

Toplu sözleşme görüşmelerinde kayıt altına alınan ve yaklaşık 4 milyon memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan memurlara müjde geldi.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sendikaların genel başkanlarından oluşan heyet ile Beştepe'de görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların başlatılmasını ve 2022 yılı içerisinde tamamlanmasının talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın

EMEKLİ AYLIKLARI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK

2022-2023 memur zam oranı belirlendiği görüşmelerde hükümet 3600 ek göstergenin çıkarılacağını belirtmiş bu konu ilk kez yazılı olarak sözleşmede yer almıştı. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. 3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle birlikte kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin yüzde 20-25 oranında artması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE İLE İKRAMİYELER NE KADAR OLACAK?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL'ye çıkacak.

HER YIL İÇİN MİNİMUM 1.132 LİRALIK ARTIŞ

Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için 1.132 TL ile 1.276 TL arasında artacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA 950 LİRA ZAM

Ayrıca ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor. Son olarak ise emekli bir memurun alacağı aylık maaş 4 bin 300 lira iken 3600 ek gösterge ile birlikte bu rakam 5 bin 250 liraya çıkacak.

Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın

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Son Dakika Ekonomi Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın - Son Dakika
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