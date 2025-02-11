Erişilebilirlik Üzerine Radyo Programı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Erişilebilirlik Üzerine Radyo Programı Başladı

Odeabank, Erişilebilir Her Şey ile işbirliği yaparak 'Erişilebilirlik Üzerine Sohbetler' programını başlattı.

11.02.2025 11:47
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Odeabank, erişilebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal girişim Erişilebilir Her Şey ile işbirliği yaparak "Erişilebilirlik Üzerine Sohbetler" adlı radyo programını başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Odeabank, tüm çalışma alanlarının erişilebilir olması için çalışmalarını sürdüren sosyal girişim Erişilebilir Her Şey ile ortak bir projeye imza attı. Sekiz bölümlük radyo programı kapsamında, erişilebilirlik alanında çalışan uzman konuklar, engellenen bireylerin deneyimleri ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

İlk bölümü yayımlanan program, mayısa kadar her çarşamba Odea Radyo'da dinleyicilerle buluşacak. Her hafta farklı bir konunun ele alınacağı programın ilk bölümü "Erişilebilirlik 101" başlığıyla yayımlandı. Bu bölümde, çeşitlilik ve kapsayıcılık kavramları ele alınırken, engellilikle ilgili toplumsal söylemler tartışıldı.

"Bunu Duymamış Olayım" bölümünde erişilebilir iletişim konusuna odaklanılırken, "Mars'ta Erişilebilirlik" programında fiziksel alanlar ve sosyal normların yeniden tasarımına yönelik yaratıcı yaklaşımlar değerlendirilecek.

" Türkiye'de Erişilebilirlik Politikaları" bölümünde İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Üyesi Avukat Çağrı Yıldırım, Türkiye'deki erişilebilirlik politikalarını ve küresel gelişmeleri ele alacak. Engelsiz Erişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nurşen Korkmaz ise "Eşit Bir Seçim Mümkün mü?" başlıklı bölümde seçim süreçlerinde engellenen bireylerin bağımsız oy kullanma hakkını tartışacak.

Afet süreçleri ve sanat dünyasında erişilebilirlik

SENED Derneği Engelli Dahiliyeti Koordinatörü İdil Seda Ak, "Deprem Bize Neyi Gösterdi?" bölümünde kriz dönemlerinde engellenen bireylerin yaşadığı deneyimler ve kapsayıcı çözümleri aktaracak.

Oyuncu, sunucu ve girişimci Ceyda Düvenci'nin konuk olduğu "Anne, Ben Engelli Miyim?" programında, çocukların engellilik ve farklılıkları algılama biçimleri tartışılacak. Kültür üreticisi Eser Epözdemir'in ağırlandığı "Sanat Kimin İçin?" bölümünde ise engellenen bireylerin sanat dünyasında kimlik bulma süreçleri ele alınacak.

Program, 12 Şubat'tan itibaren her çarşamba saat 13.00'te yeni bölümleriyle Odea Radyo'da dinleyicilerle buluşacak. Yayınlar, Odeabank'ın web sitesi, Karnaval web sitesi ve uygulaması üzerinden de takip edilebilecek.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Finans, Yaşam, Radyo, Son Dakika

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