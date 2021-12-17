Üye Girişi
Erkunt Traktör, üretime ve yatırıma devam ediyor - Son Dakika

Erkunt Traktör, üretime ve yatırıma devam ediyor

17.12.2021 11:26
Erkunt Traktör, üretime ve yatırıma devam ediyor

Pandeminin neden olduğu ekonomik daralma ve parça temini nedeniyle sektörün küçüldüğünü belirten Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. CEO'su Tolga Saylan, aldıkları önlemlerle birlikte 2022 yılından umutlu olduklarını, üretime ve yatırıma devam edeceklerini ifade etti.

Pandeminin neden olduğu ekonomik daralma ve parça temini nedeniyle sektörün küçüldüğünü belirten Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. CEO'su Tolga Saylan, aldıkları önlemlerle birlikte 2022 yılından umutlu olduklarını, üretime ve yatırıma devam edeceklerini ifade etti.

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. CEO'su Tolga Saylan, 2021 yılını geride bırakırken sektör değerlendirmesinde bulundu. 2022 yılını planlarken bazı stratejik adımlar attıklarını ifade eden Saylan, "2020 yılının başında artan talep üreticinin yüzünü güldürmeye başlamışken, aynı dönemde ülkemizde başlayan pandemi süreci sektörün tüm dinamiklerini olumsuz etkiledi ve öngörüsünü değiştirdi. Başka birçok sektörde olduğu gibi, mart ayından itibaren bizim sektörde de traktör üretiminde parça tedarikinde aksamalar yaşamaya başladık. 2021 yılında da aynı sorunlarla üretime devam etmek zorunda kalsak da aldığımız önlemler, AR-GE çalışmaları, maliyetlerin gözden geçirilerek yeni stratejilerin belirlenmesi ve tedarik süreçlerinin yeniden planlanması gibi önemli konularda attığımız doğru adımlar bizi hedeflediğimiz sonuçlara ulaştırdı" diye konuştu.

"Yüzde 10 pazar payı hedefliyoruz"

2022 yılında traktör pazarında toplam 60 bin ila 65 bin adet arasında traktör satışı olacağını öngördüklerini dile getiren Tolga Saylan şu bilgileri verdi: "Kurak bir sene geçireceğimiz öngörüsü, girdi maliyetlerinin hızla artmaya devam etmesi, çiftçimize sağlanacak finansman büyüklüğü ve artan faiz oranları ile ilgili tahmini olumsuzluklar, bize tahmini pazar adedinin 40 bin seviyelerine kadar düşebileceğini, bu duruma da hazırlıklı olmamız gerektiğini gösteriyor. Diğer senaryo ise daha iyimser. İlk senaryodaki unsurlar kısmen kontrol altına alınırsa, 2021 yılına yakın bir pazar tahmininde bulunmak, biz üreticiler için daha gerçekçi olabilir. Yani, 2022 yılı traktör satış adetleri 60 bin ila 65 bin seviyelerinde gerçekleşebilir. Her iki tahminde de Erkunt, pazar dinamiklerini, risklerini ve çiftçilerin beklentilerini yakından takip ederek toplam pazardan yüzde 10 pay almayı hedefledi."

"En çok ihracat yapan firmalar arasındayiz"

Erkunt'un ihracat markası olan ArmaTrac'ın dünyada 33 ülkeye ihraç edildiğini dile getiren Tolga Saylan, 2020 yılında Türkiye'de 'en çok ihracat yapan traktör firmaları' arasında 2'nci sırada yer aldıklarını söyledi. Her yıl ihracat rakamlarını yükselttiklerini kaydeden Saylan, "Özellikle 100 yıllık firmaların varlık gösterdiği dünya pazarında bir Türk markasının olması ülkemiz için gurur verici. Ekonomi Bakanlığının TURQUALITY programından faydalanmaya hak kazanan firmamız, her geçen sene ihracat rakamlarını yükseltiyor. Etkin katıldığımız yurt dışı fuarlarında insanların yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Ürünlerin Türkiye'de üretildiğini söylediğimizde ise aldığımız tepkiler gurur verici nitelikte oluyor. 2021 yılında satış adetlerimizi artırmayı ve yurt dışında yeni pazarlara girmeyi hedefledik. Dünyanın tecrübe ettiği pandemi süreci, tarımın ve sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu nedenle ülkemizdeki tarımsal üretimin artması ve tarımsal anlamda yeniden kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız en büyük temennimiz. 2022 yılında da ülkemiz için sektörel beklentilerimiz yüksek. Pandemi süreci kontrol altına alınırsa tarım ve makine sektörü için güzel bir yıl olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Yeni projeler yolda

2021 yılında eş zamanlı olarak pek çok proje yürüttüklerini belirten Tolga Saylan şunları söyledi: "Bunların içinde yeni bir traktör modelinden var olan traktörün teknoloji açısından geliştirilmesine; kabin içi iyileştirmeden yeni yönetmeliklere uyum çalışmalarına ve yeni emisyon seviyesine hazırlanmaya kadar çeşitli projeler var. Ayrıca, AR-GE Merkezimiz tarafından yürütülen, 2022 yılında tamamlanacak olan ve en önemlisi Türkiye'ye katma değer sağlayacak bir projenin de lansman çalışmaları için hazırlıklara başladık. Bu proje kendi motorumuzu ve bu motor ile kendi traktörlerimizi üretmek adına başlattığımız uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir proje. Biz kendi tasarımımızı kendimiz yapıyoruz. Dolayısı ile uluslararası yayınları ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip etmek, uygulanabilir her yeni düşünceyi proje haline getirmek, traktörlerimizi yeni tarım teknolojilerine uyumlu hale getirmek zorundayız. Özetle, yeni yatırımlar ve projeler hiç bitmeyecek ve biz sürekli kendimizi geliştirmeye, yenilemeye devam edeceğiz." - İZMİR

Erkunt Traktör, üretime ve yatırıma devam ediyor

Erkunt Sanayi A.Ş, Togo Cumhuriyeti, Traktör, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erkunt Traktör, üretime ve yatırıma devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:10 Üzerine böcek tırmanan bakan: Lütfen üzerimden alın
12:10 Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler
12:08 Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş
12:08 Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber!
12:08 Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, istifası sonrası bombaladı: Fenerbahçe ile dostluk hayata aykırı
12:04 Son Dakika! Sahte içki sadece İstanbul'da 22 can aldı, 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor
11:55 Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu
11:42 New York'ta Türk cami imamı pedofili suçlamasıyla tutuklandı
11:42 Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadı
11:41 Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var
Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı Evde buzdolabını açan adam, korkunç manzarayla karşılaştı! Cenin pozisyonundaki ölü bebeği görünce hemen polisi aradı         
12:15
Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler Sibel Gökçe ve İbrahim Tatlıses arasındaki "Tecavüz" davasında karar çıktı! Tazminatı faizleriyle ödeyecekler         
12:11
Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş Sapık öğretmenin sicili: Öğrencileri kitap okutma bahanesiyle kucağına oturtup taciz etmiş         
12:09
Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi Seren Serengil ameliyata alındı! Ayrılık videosu çekip helallik istedi         
12:04
Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu Hazal Filiz Küçükköse dekoltesiyle olay oldu! Takipçileri paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu         
11:56
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 12:22:58. #1.13#
SON DAKİKA: Erkunt Traktör, üretime ve yatırıma devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement