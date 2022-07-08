Erzincanlı çiftçiye devletten 4,6 milyon hibe desteği - Son Dakika
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Erzincanlı çiftçiye devletten 4,6 milyon hibe desteği

08.07.2022 11:10
Erzincanlı çiftçiye devletten 4,6 milyon hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde küçük ve büyük ölçekli işletmeler için yapılacak yatırımların desteklenmesi amacıyla uygulamaya koyduğu destek programından, Erzincanlı 192 çiftçinin 9,2 milyon liralık yatırım projelerinin yüzde 50'si...

Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde küçük ve büyük ölçekli işletmeler için yapılacak yatırımların desteklenmesi amacıyla uygulamaya koyduğu destek programından, Erzincanlı 192 çiftçinin 9,2 milyon liralık yatırım projelerinin yüzde 50'si olan 4,6 milyon TL'si hibe edildi.

2021 yılının Ekim ayı sonunda başlayan başvurular ile Erzincanlı çiftçilerden ilk etapta 1 adedi "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi" 191 adedi ise "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi" programından olmak üzere toplam 192 proje Tarım ve Orman Bakanlığınca onay alarak hibe sözleşmesi yapmaya hak kazandı. Bu çerçevede, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi programından 1 çiftçinin yaklaşık 3,6 milyon liralık hayvancılık üretimine yönelik tesis başvurusu ve 191 çiftçinin işletme altyapılarına yönelik makine ekipman başvuruları kabul edildi. Bu çerçevede yapılacak yatırımların 4,6 milyon lirası hibe olarak destekleniyor.

İlk etapta başvurusu kabul edilen ve hibe sözleşmesi imzalayarak yatırımlarını tamamlayan 138 çiftçi makinalarını alarak kullanmaya başladılar. Çiftçilerin makinelerini almalarını müteakip, teknik ekipler tarafından yapılan kontroller neticesinde eksiği bulunmayan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe desteklerini ödedi. Hibe sözleşmesi yapmayı hak ettiği halde sözleşme yapmayan veya vazgeçen çiftçilerin yerine ise yedek listede yer alan çiftçiler desteklerden yararlanabiliyor. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzincanlı çiftçiye devletten 4,6 milyon hibe desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincanlı çiftçiye devletten 4,6 milyon hibe desteği - Son Dakika
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