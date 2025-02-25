Erzurum'da Girişimci Destek Programı Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erzurum'da Girişimci Destek Programı Toplantısı

Erzurum\'da Girişimci Destek Programı Toplantısı

KOSGEB destekli iş geliştirme toplantısında 11 proje değerlendirildi, girişimcilik ekosistemi güçlendirildi.

25.02.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında düzenlenen İş Geliştirme Destek Programı 3. Jüri Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ender Cihantimur, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, KOSGEB KOBİ Rehberlik ve Danışmanlık Müdürü Arif Torun ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven katıldı.

Toplantıda, Erzurum'un girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek amacıyla hazırlanan 11 proje jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Projelerin, istihdamı artırarak bölge ekonomisine katkı sağlaması ve sürdürülebilir iş modelleri oluşturması hedeflendi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesinin bölgesel kalkınma açısından önemine dikkat çekti. Genç girişimcilerin sunduğu yenilikçi çözümler ve geleceğe yönelik vizyonlarının etkileyici olduğunu belirten Vali Çiftçi, KOSGEB'in sunduğu desteklerin bu projelerin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Rektör Çakmak ise üniversite olarak yenilikçi fikirlerin filizlenmesine ve girişimciliğin teşvik edilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, bu tür programların, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. - ERZURUM

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Mustafa Çiftçi, Yerel Yönetim, Teknoloji, erzurum, Ekonomi, Eğitim, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Girişimci Destek Programı Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:01 Hacı Sabancı’nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi Hacı Sabancı'nın babalık davasında mahkeme son sözü söyledi
12:50 Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic’in kazancı belli oldu Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
11:37 Kulisleri sarsan iddia: CHP’den AK Parti’ye vekil transferine hazır olun Kulisleri sarsan iddia: CHP'den AK Parti'ye vekil transferine hazır olun
11:32 AK Parti MKYK’ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu AK Parti MKYK'ya giren Mesut Özil sessizliğini bozdu
18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ’’HDP bakanlık alabilir’’ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: ''HDP bakanlık alabilir'' dediğim için linç edildim
17:51 Rasim Ozan Kütahyalı’dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç Rasim Ozan Kütahyalı'dan Mert Hakan için zehir zemberek sözler: Tam bir O.Ç
17:50 Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi yine şaşırtmadı
17:49 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü 7 gündür aralıksız süren yangının sırrı çözüldü
17:41 Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek Yıldızlara göz diktiler: Galatasaray-Fenerbahçe derbisine scoutlar akın edecek
17:27 ’Horlama’ kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi 'Horlama' kavgasında 60 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi
17:26 Lüks araçta birlikte görüntülendiler İşte Kandıralı Ferdi’nin sevgilisi Lüks araçta birlikte görüntülendiler! İşte Kandıralı Ferdi'nin sevgilisi
17:10 Ünlü yönetmen Sinan Çetin’e soruşturma Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 13:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da Girişimci Destek Programı Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.