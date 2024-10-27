Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor

Erzurum\'da Tarımsal Üretim Artıyor

Erzurum'da 2024 üretim sezonunda 4 proje ile tarımsal üretim artışı hedefleniyor.

27.10.2024 10:00
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 üretim sezonu içinde de 4 adet projenin uygulandığını, bin 575 da alanda 785 üreticiye tarımsal üretimi artırmaya yönelik 15 ton nohut, 5 ton fasulye ve 188 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, kırsal yaşamın önemli bir unsur olduğu Erzurum'da kırsal yaşamı güçlendirmenin ana unsuru tarımdan geçtiği vurgulanarak, "Cumhurbaşkanımızın takdiriyle 2022 yılında uygulamaya konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Karar" ile ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılmak şartıyla bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Erzurum tarımsal yapısına uygun sürdürülebilir projeler uygulamaya konulmuştur. Bugüne kadar uygulanan projelerin sahada olumlu yansımaları görülmektedir." denildi.

"Kırsal yaşamı güçlendirmek önemli"

2024 üretim sezonu içinde de 4 adet proje uygulandığı vurgulanan açıklamada şöyle devam edildi " Proje kapsamında bin 575 dekar alanda 785 üreticimizin tarımsal üretimi artırmaya yönelik 15 ton nohut, 5 ton fasulye, 188 bin adet sebze fidesi ilimiz tarımında toprakla buluşturulmuştur. İlimiz tarımsal üretim desenini genişletmek atıl durumda bulunan örtü altı üretim alanlarımızın yeniden üretime kazandırılması amacıyla 16 ton sera naylonu üreticilerimizle buluşturularak İlimizde örtü altı tarımsal faaliyet güçlendirilmiştir. Projelerimizin toplam bütçesi 5.040.000 TL olup konusuna göre değişmekle birlikte yaklaşık % 70 hibe olarak 3.380.000 TL'si Bakanlığımızca karşılanmıştır. Ayrıca finansmanı Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanan "Karayazı ve Hınıs İlçelerinde Çilek Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında 20 bin adet çilek fidesi temin edilerek 4 da alanda üretimi gerçekleştirilmiştir. Hayvancılığın başkenti durumunda olan Erzurum ilinde uygulanan tüm tarımsal faaliyetler birbirleri ile ilişkili olup şehrimizi ve kırsal yaşamı güçlendirecektir. Bakanlığımızın uzun dönemli vizyonunu ortaya koyan Üretim planlamaları ile şehrimiz pozitif bakımdan da desteklerden faydalanacaktır." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Erzurum'da Tarımsal Üretim Artıyor - Son Dakika

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