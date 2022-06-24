Erzurum faydalı modelde fark attı - Son Dakika
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Erzurum faydalı modelde fark attı

24.06.2022 09:14
Erzurum faydalı modelde fark attı

Erzurum'dan bu yılın Mayıs ayında 27, yılın ilk beş ayında ise 74 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi.

Erzurum'dan bu yılın Mayıs ayında 27, yılın ilk beş ayında ise 74 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 8'inci sıraya yükseldi.

Erzurum faydalı modelde fark attı

TÜRKPATENT 2022 Mayıs dönemi İller Faydalı Model Başvuru sayısı dağılımını aktardı. Erzurum'dan bu yılın Mayıs ayında 27, yılın ilk beş ayında ise 74 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 8'inci sıraya yükseldi

Mayıs ayı verileri

Mayıs ayında Erzurum'dan 27, KUDAKA istatistik Bölgesinden 31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 44, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 51 ülkede ise 492 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum'un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 87,0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 61,3, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 52,9, ülkede yüzde 5,48 oldu.

Yılın ilk 5 ayına ait veriler

2022 yılının ilk 5 ayında Erzurum'dan 74, KUDAKA istatistik Bölgesinden 90, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 127, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 254, ülkede ise 2 bin 686 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum'un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 82,2, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 58,2, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 29,1, ülkede yüzde 2,75 oldu.

Erzurum faydalı modelde 8'inci

Erzurum; yılın ilk 5 ayında en fazla faydalı model başvuru kaydedilen 8'inci il oldu. Dönemde faydalı model başvurusunun en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Erzurum, Konya, Adana, Manisa, Şanlıurfa, Antalya, Aydın, Malatya olarak sıralandı.

Bölge illeri dağılımı

Yılın ilk 5 ayında Doğu Anadolu Bölgesinin 13 ilden faydalı model başvurusu yapıldı. Verilere göre Erzurum'dan 74, Malatya'dan 50, Muş'tan 26, Van'dan 16, Bingöl'den 6, Erzincan'dan 10, Bitlis'ten 10, Elazığ'dan 21, Ağrı'dan 14, Tunceli'den 2, Iğdır'dan 12, Kars'tan 11, Hakkari'den 2 başvuru kaydedildi. Dönemde bölgeden başvuru yapılmayan tek il Ardahan olarak bildirildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Erzurum, Ekonomi, Son Dakika

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