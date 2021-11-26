Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|41,00
|41,00
|41,00
|HMS
|Et küçükbaş
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HMS
|Civil peynir
|Kg
|30,55
|30,55
|30,55
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,10
|2,10
|2,10
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi