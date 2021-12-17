Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 62 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|62,00
|62,00
|62,00
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|70,00
|63,91
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|34,56
|45,00
|38,26
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|9,26
|14,00
|10,43
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|17,65
|31,00
|24,85
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|2,00
|1,48
|HTS
Kaynak: AA
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