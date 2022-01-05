Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı ortalama 57,65 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|44,45
|67,00
|57,65
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|49,89
|57,00
|53,98
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|43,00
|45,00
|43,87
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|20,60
|45,00
|27,76
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|10,24
|10,24
|10,24
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Kaynak: AA
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