Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 55,01 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|55,00
|55,02
|55,01
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|29,93
|30,56
|30,05
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|56,06
|60,19
|56,68
|HTS
|Lor peynir
|Kg
|11,11
|11,11
|11,11
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|24,00
|30,00
|24,55
|HTS
Kaynak: AA
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