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Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası

04.02.2022 17:02
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 67,72 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg67,7267,7267,72HTS
Kaşar peynirKg58,5058,5058,50HTS
TereyağıKg57,0057,0057,00HTS
Kuru soğanKg2,502,502,50HTS
PatatesKg4,504,50???????4,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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