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Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası

15.02.2022 16:52
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,64 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 76,64 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg69,80122,0076,64ESKS
Et küçükbaşKg64,0064,0064,00ESKS
TereyağıKg70,0075,0074,44HTS
Kaşar peyniriKg46,5069,5054,78HTS
Yağlı peynirKg30,0031,5030,84HTS
Civil peyniriKg21,7621,7621,76HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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