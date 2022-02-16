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Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika

Erzurum Ticaret Borsası

16.02.2022 16:24
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 79,26 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 79,26 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

BİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg61,0090,0079,26HTS
PatatesKg6,006,006,00HTS
Kuru soğanKg4,004,004,00HTS
Kaşar peyniriKg45,5045,5045,50HTS
Yağlı peynirKg29,4129,4129,41HTS
Tavuk etiKg17,0060,0030,12HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

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Erzurum, Ticaret, Tavuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi


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