Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 79,26 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|61,00
|90,00
|79,26
|HTS
|Patates
|Kg
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|45,50
|45,50
|45,50
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|29,41
|29,41
|29,41
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|17,00
|60,00
|30,12
|HTS
Kaynak: AA
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